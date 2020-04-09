新冠肺炎蔓延，各行各業都受到衝擊；東森集團總裁王令麟今出席集團捐贈活動時表示，受到疫情衝擊，廣告收入下滑，但受惠電商、零售、寵物雲逆勢成長，加上投資獨角獸有成，今年營收要力拼380億元。

王令麟坦言，現在集團的廣告收入「很慘」，但疫情過後，春暖花開總會來，現階段加強員工教育訓練正是時候；面臨當下疫情寒冬，他堅持「不裁員、不減薪」，實體通路加強虛擬服務，要一起度過這段黑夜期。

東森購物今發布3月業績，營收營收年增23％，第1季EPS達2.4元，以電話行銷、網路與電視購物3大通路最為亮眼。

由於疫情嚴峻，東森集團向衛福部長陳時中及新冠肺炎第一線醫護警消致敬，王令麟特地指示旗下東森自然美捐贈防疫禮物，精選了目前通路最暢銷的保養品，記者會上宣佈捐贈價值超過3千萬的東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳，給予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚。並由中華民國護理師護士公會全國聯合會 (TUNA)理事長高靖秋致贈感謝狀，代表全臺醫護人員接受捐贈。

王令麟表示，這段時間最辛苦的是在前線跟病毒戰鬥的醫護人員，他們是最無聲的抗疫英雄，因為長時間戴口罩、臉上佈滿口罩勒痕、疲憊憔悴的醫護人員照片，感到非常心疼，王令麟表示，免費提供品質最優良、最好的MIT保養品給最前線的醫護人員，希望他們的肌膚健康，交由東森自然美來守護。

(中時 )