大江生醫（8436）因自動化效益發威，降低新冠肺炎疫情的缺工衝擊，自結3月營收7.23億，交出月成長26.8%佳績，今年迄今持續保持穩健成長。

大江表示，新冠病毒肆虐全球，影響各產業營運，自身所處之保健與美膚領域，亦發生原料、包裝等斷鏈影響；該公司因提前佈局，除了先行採購儲備因應疫情之產品開發所需原料，加上自動化設備降低缺工衝擊，因而在各家同業處理復工問題之際，仍能打出「光速交貨」的獨家服務優勢，為保健品牌客戶提供穩定的免疫相關產品上市，創造逆勢上揚的成績。

另外，為因應各地封城的宅經濟商機，大江發展「華麗直播」服務，以保健美膚產品開發專家博士擔任直播主，線上為品牌客戶帶領消費者追溯產品製造過程，及即時互動解答消費者問題，創下2小時替品牌客戶開出6,000萬營收的佳績。而物流無法順暢的品牌客戶，大江與物流業者攜手打造「一鍵代發」服務，有別以往出貨至品牌客戶再由其自行發貨消費者方式，而是由品牌客戶接收消費訂單後，直接從大江出貨到消費端，解決了被封城品牌客戶的物流問題，更為品牌創造拓展國際跨境商機的新管道。

(工商 )