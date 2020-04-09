新冠肺炎疫情人心惶惶，北市8日晚間又傳出，有知名酒店女公關疑似確診，引發許多酒客恐慌，衛生局也派人登門稽查，對此，北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，衛生局有派人到現場調查，也會派人員到場消毒，至於是否有確診案例，由中央宣布。

北市某知名酒店傳出，有疑似確診個案，外傳女公關年紀約30歲，4日有發燒和流鼻水症狀，並表示身體不適後就沒去上班，但有相關人士指出，該名女公關仍有去上班的情況，且據了解，公關多屬經紀公司，如生意好的時候，常需支援其他酒店，接觸客人恐超過50人以上。

余燦華指出，昨晚衛生局確實有派人員到場調查，針對該酒店是否會進行消毒，余說，會再安排消毒工作，至於是否有確診案例，還是由中央統一說明。

北市府知情人士也透露，該酒店已告知會暫停營業至22日，預計23日將重新營業；衛生局回應，如有接獲中央通知，就會啟動疫調，昨有派人員到場調查。

(中時 )