幾年前還沒沒無聞的外溢保單，去年大獲保戶青睞，除了讓保戶有保持健康的誘因，壽險業在後儲蓄險時代另闢戰場，或許也是一大原因。

主打愈健康生活、保單CP值就愈高的外溢保單，2019年在壽險業者、金管會力推下，保費收入高達8.16億元，較2018年增逾8倍，瞬間成為市場熱議的話題。

這類商品讓保戶興起健康預防意識，也能回歸保險保障本質的商品類型。

效益不小！ 可能取代健康險

壽險業者指出，外溢保單未來可能有機會取代傳統的健康險，顯然外溢保單對於保戶和保險公司的效益，或許比外界想像的巨大。

所謂的外溢保單，幾乎是健康險險種，透過保戶身體力行降低健康風險，像是定期健檢觀察數據是否改善、健走達一定步數等，以達到保費抵減或保額增加的獎勵機制。不過在2018年以前，都是雷聲大雨點小，2018年的投保件數和2017年幾乎持平，僅勉強突破萬件，初年度保費收入也僅有8839萬元。

但2019年卻出現爆炸式成長。淡江大學風險管理與保險學系教授郝充仁點出兩大原因，第一是科技進步，有些外溢保單需要配戴的計步裝置的成本愈來愈低，再來是壽險公司蒐集的數據變多，對於以往摸黑制定的外溢保單定價策略，也愈來愈有想法。

另外，也有市場直言，這與金管會祭出嚴打儲蓄險、調降保單責任準備金利率有關。當責任準備金利率變低，壽險提存責任準備金的壓力就會變大，「把原本該買儲蓄險、或儲蓄險到期的資金引進來外溢保單，保戶有誘因、壽險財報也能更透明務實，算是兩全其美。」

南山人壽產品發展暨精算副總經理陳維新也表示，保險業未來將面臨制度的挑戰，保費收入只會計算與保險相關的成分，所以未來保險推廣，會更回歸到保險本質。

保費有差？ 慎選內容最重要

但最重要的是，還是要先讓保戶埋單。因為外溢保單主打保戶達到壽險業者制定的標準，就可以獲得回饋。市場上就盛傳，壽險業者會先將保費調高，避免過多保戶獲得獎勵而讓業者沒有賺頭，甚至還傳出，外溢和一般保單的保費，最高可以差到6倍以上。

不過市面上畢竟沒有兩張保障一模一樣的保單讓保戶比較，僅比較費率有失偏頗，還是要看保障內容是否為保戶所需。

陳維新建議，保戶可先了解保單的外溢機制是否真的對自身有幫助，再來因為健走類型的外溢保單，目前並沒有足夠的數據可證明「健康」與「走路」關聯度高，業者對於這類的外溢保單會有較多保留，但如果是健檢型的外溢保單，證據較充分，折扣就可以比較大。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)