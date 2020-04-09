前巴西足球明星、兩屆世界足球先生「小羅納度」羅納迪紐（Ronaldinho），今年3月因為持假護照入境巴拉圭入監，今天保釋出獄。

羅納迪紐和哥哥這次因為持假護照在巴拉圭首都亞松森的監獄服役32天，今天支付160萬美元（約4858萬台幣）保釋金出獄，不過兄弟倆目前仍必須先住在警方安排的飯店接受調查。

3月21日生日的小羅今年在獄中度過40歲生日，並和獄友參加足球比賽，個人還踢進11球、拿下獄中賽事的冠軍。

(中時 )