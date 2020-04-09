獄中過生日 小羅今保釋出獄 14:112020/04/09 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅納迪紐（中）因持假護照在巴拉圭入獄，今天保釋出獄，帶著笑容抵達警方安排的飯店。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前巴西足球明星、兩屆世界足球先生「小羅納度」羅納迪紐（Ronaldinho），今年3月因為持假護照入境巴拉圭入監，今天保釋出獄。 羅納迪紐和哥哥這次因為持假護照在巴拉圭首都亞松森的監獄服役32天，今天支付160萬美元（約4858萬台幣）保釋金出獄，不過兄弟倆目前仍必須先住在警方安排的飯店接受調查。 3月21日生日的小羅今年在獄中度過40歲生日，並和獄友參加足球比賽，個人還踢進11球、拿下獄中賽事的冠軍。 小羅持假護照被捕 入獄仍保持微笑 影》罰款沒繳 前巴西球星小羅納度名車被查封 (中時 ) #假護照 #獄中 #出獄 #小羅納度 #羅納迪紐 #保釋 #3月 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-光電》疫情致客戶需求減弱 大立光估4月拉貨動能下滑 09:592020/04/05 財經 《業績-光電》晶睿3月營收5.89億元 月增18.47％ 08:192020/04/06 財經 《半導體》台積電穩步揚 聚焦16日法說 10:002020/04/06 財經 《光電股》看好手機鏡頭升級趨勢 外資續挺大立光 11:082020/04/06 財經 《電子零件》5G基站高階材料訂單到手 台光估Q2勝Q1 12:332020/04/06 財經 《業績-半導體》瑞耘首季營收創新高 切入先進製程效益顯現 15:402020/04/06 財經 性侵犯獄中狂寫名流筆記 台大前校長慘淪詐騙工具 11:292020/04/08 社會 《業績-半導體》十銓3月營收月增5成 第一季逐月成長 13:242020/04/08 財經 《業績-其他》疫情影響 福貞首季營收年減24％ 11:592020/04/09 財經 《業績-生醫》國光生Q1營收年增5倍 產線佳備戰H2旺季 13:072020/04/09 財經 體育熱門新聞 《時來運轉》他用600元買正比 開心抱回23萬 - 體育 獄中過生日 小羅今保釋出獄 - 體育 全球體壇首例！義大利田徑名將染疫過世 - 體育 NBA》蔡崇信捐2000個呼吸器 紐約州長致謝 - 體育 陸桌球大媽創紀錄 比對手老46歲 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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