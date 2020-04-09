陳姓董座故鄉在埔里山城，事業有成後熱心公益且積極回饋鄉里，除了捐出千萬贊助國小母校興建活動中心，也年年捐獎助學金給高職母校，鼓勵學弟妹們把握機會、考取證照，憑一技之長在社會立足。（本報資料照）

上月底彰化縣員林市警方協助查獲一對陳姓夫妻前往荷蘭探親返台後，在居家檢疫期間違規出門趴趴走事件，陳男開著賓士車從員林住家前往二水公司見客戶，妻子則騎車出門買菜，近日身分也遭眼尖民眾起底，竟是從事塑膠業、鞋材業在地知名企業家。

員林警分局上月底接獲電子監控防疫手機通報，在陳男夫妻違規出門後啟動尋人任務，線上警力擴大搜索追蹤後迅速在30分鐘內將人找回，並與轄區里長在陳男豪宅門外勸戒兩人遵守規定別再趴趴走。彰化縣衛生局事後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》對夫妻2人開出行政裁處書、分別裁罰10萬元，目前罰款均已繳清。

由於陳男事業有成，平日也熱心公益、積極回饋鄉里，因此夫妻倆人居家檢疫違規消息經媒體報導後，眼尖民眾很快發現平日穿著樸實的陳男真實身分，是在越南、大陸都有設廠的知名企業家，1974年自行創業開設塑膠工廠，白手起家的他，事業有成後10多年前還曾捐款千萬，贊助埔里某國小母校興建活動中心，逾2010年5月落成啟用，設計感十足的建築外觀成為當地醒目地標。。

這名開賓士的老董，多年前曾接受雜誌周刊專訪，為在員林市區的豪宅也跟著曝光；占地逾百坪、裝潢氣派，頂樓還有專屬泡澡池。出身埔里山城的他，小時候活潑又調皮，令擔任教職的父親很頭痛，初中一度輟學去工廠上班、當糕餅店學徒，後來才又重回校園苦讀，一路唸到大專畢業，還曾兼差當葬儀社樂隊吹奏薩克斯風賺取學費與生活費。

72歲的陳姓董座事業有成後，年年捐贈獎助學金幫助故鄉高職母校學弟妹，鼓勵他們把握機會向學、靠一技之長立足社會，目前除在二水有塑膠廠，事業重心主要仍在中國大陸與越南廠；這次卻因為要接洽客戶，在居家檢疫期間開著賓士車出門躍上媒體版面，也讓他過往發跡、奮鬥的故事，再度成為地方與友人們談論的熱門話題。

(中時 )