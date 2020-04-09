2016年之前在海巡署台南查緝隊擔任中校分隊長的廖書緯，涉與隊上1名王姓隊員找來兩名人頭作為2014年到2016年期間破獲兩件走私菸品案的檢舉人，廖再詐領2筆檢舉獎金共近250萬元。台南地檢署訊後，依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，將廖嫌收押禁見，王姓隊員5萬元交保候傳。

對此，海巡署發布新聞稿表示，案經台南地方法院審理，於8日裁定王姓偵查員5萬交保，廖姓組主任羈押2個月，本分署隨即將廖組主任予以停職處分，並將王員檢討調職。

(中時電子報)