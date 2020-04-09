中校分隊長涉詐250萬元獎金 海巡署：已停職 14:372020/04/09 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署查緝私菸資料照。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2016年之前在海巡署台南查緝隊擔任中校分隊長的廖書緯，涉與隊上1名王姓隊員找來兩名人頭作為2014年到2016年期間破獲兩件走私菸品案的檢舉人，廖再詐領2筆檢舉獎金共近250萬元。台南地檢署訊後，依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，將廖嫌收押禁見，王姓隊員5萬元交保候傳。 對此，海巡署發布新聞稿表示，案經台南地方法院審理，於8日裁定王姓偵查員5萬交保，廖姓組主任羈押2個月，本分署隨即將廖組主任予以停職處分，並將王員檢討調職。 (中時電子報) #分署 #廖姓 #人員 #王姓 #偵查員 也許您會感興趣 推薦閱讀 幼兒手繪卡片謝醫護大里仁愛好窩心 15:442020/04/06 生活 向醫護致敬！台鐵便當推9折外送專案 熱銷6000個 11:292020/04/07 生活 新北市260名公務員 清明連假曾到警示景點 11:582020/04/07 生活 真心守護防疫人員 暖企業送餐點、物資 19:372020/04/07 生活 首件泰籍女旅客違反防疫罰百萬 限制出境 19:052020/04/07 社會 中彰投分署服務超前部署 助毒品更生人就業更安心 12:352020/04/08 生活 嘉義移工捲入織布機 被救出已無呼吸心跳 20:242020/04/08 社會 泰女檢疫趴趴走罰百萬卻落跑 執行署硬了 20:472020/04/08 社會 守護防疫第一線醫護人員 美妝業者祭免費護手寵愛醫護 09:552020/04/09 美妝 居檢北部夜店嗨！男「職業身分曝」2年飛14次 不繳100萬下場出爐 12:472020/04/09 社會 社會熱門新聞 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 猛男1打15！美籍職業格鬥選手侵入住宅 傷15警遭訴 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 11歲女童趴桌暴斃！父半夜驚見已長屍斑 死因出爐醫大驚 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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