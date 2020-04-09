5月報稅季節即將到來，為確保新冠肺炎疫情不擴散，國民黨中常委沈智慧昨天在國民黨中常會提案，建議政府延後或延長報稅期，或設法加強網路報稅。黨主席江啟臣裁示立院黨團研議，國民黨打算在減輕人民負擔兼防疫、避免影響財政秩序下，建議政府延後或延長報稅時間。

沈智慧表示，5月是每年報稅季，各區國稅局營業單位都會湧入大批人潮，若不加以控制、分散群眾，恐會增加群聚風險。

「防疫人人有責，大家一起守護台灣。」她說，為了全民防疫，避免群聚感染，她提出三點建議：一、延後報稅至7月1日起，或延長報稅期為5月及6月。二、若無法延後或延長，應加強網路報稅的誘因及簡化網路報稅的方法 (例如無須安裝軟體，直接透過網站雲端登打)。

三、國稅局全國各稽徵所應比照目前各大醫院急診處，在戶外搭棚受理、安排適當動線，第一線受理櫃檯人員也應比照醫療院所的安全防護等級添置裝備 ，包括口罩、面罩、額溫槍、酒精、防護衣等。

沈智慧的提案，獲黃敬平、謝坤宏、田方倫、邱素蘭、劉大貝、楊博仁、江碩平、魏嘉賢、侯彩鳳、陳汪全、黃紹庭、陳雙全、陳宗興、范成連、游顥、呂學樟、沈慶光、周孟蓉、徐榛蔚、應曉薇、童惠珍等人連署，且有不少中常委討論。

從事會計師的中常委邱素蘭就提醒，若延後報稅，可能造成公司行號後續財務作業衍生問題。

黨主席江啟臣昨天裁示立院黨團研議，政策會昨天立即研商此事。

政策研究部主任陳俊安說，目前政府雖針對確診及居家隔離、檢疫者有相關繳稅調整，不過整體還有許多該作為之處，黨中央正在研擬相關建議，會在防疫的前提下，以減輕民眾負擔、不影響財政秩序的兩大原則下，向政府提出建言。

(中時 )