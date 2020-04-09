英國審慎監理局（PRA）限制大型銀行發放現金股利，台灣金管會確定不跟進。金管會主委顧立雄9日表示，台灣有自己的資本緩衝，如銀行法50條，要求銀行分配獲利前要提30％的法定公積，另外要求較高的備抵呆帳，這二項都是英國沒有的，且金管會亦已要求國內系統性重要銀行要增提4％資本適足率，台灣與英國是「概念相同，但作法不同」。

對於立委邱顯智詢問今年是否要求金控與銀行是否要多留現金在帳上、厚植資本、少發現金股利？顧立雄亦明白表示：「沒有下指導棋，說今年不准發」，強調國銀的呆帳覆蓋率已近600％，即一塊錢呆帳，銀行已提六塊錢準備，即不會限制金控及銀行發放現金股利。

為避免新冠肺炎疫情影響銀行經營或授信能量，英國審慎監管局 （PRA）道德勸說，大型銀行如駿懋、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊、匯豐、桑坦德與渣打銀行等已宣布今年不發現金股利。

邱顯智表示，顧立雄曾在2019年勸說金控少發現金股利，今年是否也會因新冠肺炎再度要求？顧立雄表示，當時是因為部分金控下壽險子公司要接軌IFRS17，要多留資本預作準備，但這次英國是要求銀行少發現金股利。

顧立雄表示，如銀行法50條規定銀行分配盈餘前要先留30％法定盈餘公積，這部分英國沒有，且提存較高的備抵呆帳，英國也沒有，同時台灣已要求國內系統性重要銀行要分四年增提4％資本適足率，這些都是有預留資金在帳上，所以台灣跟英國是「概念相同，但作法不同」。也就是不會跟進英國，限制銀行發放現金股利。

(工商 )