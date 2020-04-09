境內外基金第一季只有百檔呈現正報酬率，根據晨星基金統計，這百檔基金中，貨幣基金即佔了60檔，固定收益基金有28檔，至於股票基金只有3檔，其他即是股債混合等基金。

這3檔正報酬率的股票基金都是屬於中國相關基金，分別是元大大中華TMT基金-新台幣、富蘭克林華美中國消費股票基金以及富蘭克林華美中華基金等；至於第一季投資報酬率最高的基金則是元大黃金期貨基金是屬於一檔商品基金，第一季報酬率是6.79％。

(工商 )