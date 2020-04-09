境內外基金Q1成績單難看 唯百檔呈正報酬率 14:152020/04/09 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 境內外基金第一季只有百檔呈現正報酬率，根據晨星基金統計，這百檔基金中，貨幣基金即佔了60檔，固定收益基金有28檔，至於股票基金只有3檔，其他即是股債混合等基金。 這3檔正報酬率的股票基金都是屬於中國相關基金，分別是元大大中華TMT基金-新台幣、富蘭克林華美中國消費股票基金以及富蘭克林華美中華基金等；至於第一季投資報酬率最高的基金則是元大黃金期貨基金是屬於一檔商品基金，第一季報酬率是6.79％。 (工商 ) #基金 #正報酬率 #股票基金 #第一季 #境內外 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸央行：第一季債券市場共發行債券12兆元 年增14％ 09:042020/04/05 兩岸 2020 理柏台灣基金獎：9家資產管理公司囊括5項以上大獎 15:232020/04/06 財經 《業績-半導體》南亞科3月營收創16月新高 Q1季增近1成 16:482020/04/06 財經 《基金》「母子基金」帳戶操作 投資機會一手掌握 10:002020/04/07 財經 《熱門族群》記憶體業第一季不淡 旺宏領銜續攻 10:002020/04/08 財經 勤凱首季營收創新高 股價跳空漲停 11:152020/04/08 財經 《業績-半導體》華邦電3月營收 雙升2位數 16:142020/04/08 財經 中國廠區復工率逾八成 敦南3月營收月增45％ 19:042020/04/08 財經 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 華南永昌證8天虧掉7年獲利 金控董座認3大失誤 - 財經 - 工商 台壽新推防疫保單 「中鏢」先領1萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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