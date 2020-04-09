音樂人馬毓芬日前受邀上POP Radio節目《幕前幕後偷偷看》，分享和藝人合作的難忘經驗，她透露周杰倫（周董）還只是製作助理時，音樂才華已經嶄露頭角，能將聽過一次的旋律立刻抓出和弦即時彈出，馬毓芬表示，自己在製作巫啟賢唱片時遇到他，記得當天要對Key，周董果然聽一遍馬上能抓出和弦彈出來，讓初識他的馬毓芬印象深刻，直呼「反應也太快了」，周董當時雖然不多話，在討論時但卻能立刻對音樂提出看法。

後來兩人再次巧遇，周董已發行首張專輯成為新人王，但他去找編曲老師討論音樂時依然尊敬老師，騎著腳踏車、戴著口罩幫老師買便當，當時已爆紅且家喻戶曉的周董不忘初衷，馬毓芬當時好奇地問他「不會不方便嗎」？但周董卻不以為意「覺得OK」，讓馬毓芬感到可愛，稱許這樣的態度做音樂與尊敬前輩，難怪會成功。

提到錄音最有效率的歌手，馬毓芬直覺想到蔡依林；她回憶蔡依林初出道，下了課來配唱，為了保持身材，總是很自律只吃水煮青菜，而且是個配合度很高的小女生。馬毓芬觀察蔡依林在配唱時總是已經ready，一定提前準備好，正式錄音時精準呈現。馬毓芬也憶起有次蔡依林跟丹麥的製作人合作，蔡依林邀請她一起遠赴歐洲錄音，幫忙與外國製作人溝通與她的中文配唱，那段期間蔡依林正好在練習劈腿，常趁空檔拿著兩把椅子練習劈腿，某天配唱完團隊一起晚餐，吃飯時卻不見蔡依林，透過經紀人才知道她累倒在房間「但卻維持著劈腿姿勢睡著」，佩服她的毅力與努力。

回顧生命歷程，自稱是生活白癡的馬毓芬認為自己還有很多事要學，特別是當人生開始經歷生離死別與悲歡離合後，「該如何好好說再見」？她談到人生2次遺憾分別是，無法好好地對父親及哥哥馬兆駿道別，「可能還放不下糾結點」。馬毓芬帶著「希望有一首歌能對思念的人好好說再見」的心情，詮釋姚若龍為她量身填詞的〈好想讓你看看現在的我〉，藉由歌曲道出「最好的想念就是『保重』」：「這首歌安慰了我，希望能將這份安慰帶給大家。」完整節目內容12日晚間6點在《幕前幕後偷偷看》播出。

馬毓芬（右）日前接受主持人toto訪問。（POP Radio提供）

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