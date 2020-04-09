中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，昨(8)日國內新增1,636例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計42,315例(含37,254例排除)，其中380例確診(今日新增案380)，分別為326例境外移入及54例本土病例。確診個案中5人死亡，80人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所進行密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,457,987例確診，分布於183個國家/地區；病例數以美國423,135例、西班牙146,690例、義大利139,422例、德國103,228例及法國82,048例為多；病例中86,730例死亡，以義大利17,669例、西班牙14,555例、美國14,390例、法國10,869例及英國7,097例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )