文化部「藝文紓困1.0」補助申請明（10日）天截止，截至昨（8日）天為止，共有2794件申請，有多位立委今早在立院提出疑問，如果是沒有勞保的獨立藝文工作者，要如何提出申請和認定？對此，文化部次長蕭宗煌表示：「只要提出相關工作證明，可從寬認定。」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、文化部、財政部就「面對全球疫情，政府如何協助藝文產業，及保障藝文工作者相關權益」做專題報告，並備質詢。

立委蘇巧慧表示，原本文化部紓困1.0預估有2萬人受惠，但在10日申請日截止前，只有千人申請，「申請的資料，是簡單輕巧的一張，事實上要佐證的資料非常多，要跟雇主、相關單位才能證明，流程不簡單。希望文化部能從寬審查，讓大家快點拿到救命金。」

此外，立委吳斯懷指出，如街頭藝人等沒有加入勞保的工作者，舉證困難，要如何申請文化部補助？立委邱泰源則表示，疫情之下，學校很多藝術社團課暫停，接案老師的權益，要如何保障？

對此，蕭宗煌表示，文化部確實有觀察到，有許多藝術課程暫停，還有非典型或是沒有勞保的藝文工作者在申請補助遇到困難的現象，「文化部會放寬申請門檻，增加更多舉證方式，例如工作時照片、學校鐘點證明、時數證明、家長證明等方式，原則上，我們都會納入補助。」

(中時 )