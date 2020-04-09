台股今在美股四大指數收漲帶動下，推升台股早盤一度衝上近一個月來高點10246點，惟仍不敵波段漲多賣壓出籠，數度盤中紅翻黑，指數快速壓回約120點，其後指數陷入震盪，終場台股收跌18.04點、報在10119.43點、成交量為1630.79億元，由於台股今日挑戰3月13日空方缺口失利，故10171點至10359點區間壓力恐加大。

權值股今似乎開高後無力，今法說將登場的股王大立光(3008)開高走低，盤中甚至一度下挫逾3%，終場收在跌幅3.8%、報在3800元，台積電早盤後也翻黑，股價陷入小跌震盪，收在283元、下跌0.7%，受到新冠肺炎疫情影響，外資認為台積電今年整體營運成長預期不如先前強勁，鴻海(2317)亦是早盤後翻黑走跌，跌幅逾1%，目前呈現融券資增，其餘權值股方面，聯發科(2454)因傳出華為陸續調降高通出貨，屆時可望受惠，加上首季財測達陣機會濃厚，股價降抗跌震盪逾平盤附近，面板雙虎友達(2409)穩住小漲，群創(3481)則壓回修正近1%，後續宜觀察因東京奧運喊卡後，是否實際衝擊到面板需求。

熱門族群獲市場點名MLCC(積層陶瓷電容)產品恐出現貨期延長、產品漲價的其況，今有龍頭國巨(2327)強勢表態，午盤後儘管漲幅收斂，但仍站穩逾1.5%，信昌電(6173)也力守漲勢。

金融、傳統龍頭股今表現有撐，大型金控股中，中壽(2823)、新光金(2888)漲幅分別逾2%、3%，國泰金(2882)、開發金(2883)、台新金(2887)等漲幅也約1.5%，航運股中，長榮航(2618)大漲8%，四維航(5608)漲幅也逾5%，其餘陽明(2609)、華航(2610)亦上漲逾4%。

分析師表示，考量台股本波反彈幅度已大，且清明假期結束後疫情變數增加，今挑戰3月13日跳空又缺口失利，故建議不追高，以技術面觀察，目前指數持續站穩月線之上，後續量能變化為觀察重點，可以聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫以及3月營收績優股相關族群。

(時報資訊)