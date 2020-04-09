遠傳(4904)friDay影音為霹靂官方唯一授權，於去年12月推出「影劇霹靂雙享方案」後，霹靂布袋戲單片占同期整體銷量17%，且近期更有因為新冠疫情衍生的宅經濟發酵。

根據遠傳friDay影音統計，2020年第一季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，且電腦與大螢使用比例成長15%，顯示居家觀影用戶增加。

遠傳friDay影音為霹靂官方唯一授權，於去年12月推出「影劇霹靂雙享方案」後，霹靂布袋戲單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71%，吸睛效果十足；且根據遠傳friDay影音統計，今年第一季線上付費用戶及大螢使用比例皆持續成長，為回饋霹靂迷及遠傳friDay影音鐵粉，4月限定的霹靂獨家活動，大搶攻居家宅經濟市場。

遠傳friDay影音「影劇霹靂雙享方案」，月付599元即可搶先收看週週更新的最新霹靂布袋戲正劇劇集、完整霹靂布袋戲片庫以及無限暢看全站上萬部精彩影劇，即日起至4月底期間限定，凡於遠傳friDay影音官網購買影劇霹靂雙享任一儲值方案，立即享有好禮回饋，積極搶攻這波因為疫情而衍生的宅商機。

(時報資訊)