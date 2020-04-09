口罩開放寄海外今上路，立委昨天才關切經濟部是否完成網路壓力測試，結果今天上午爆量申請湧至，經濟部輸出許可申請網站首日上午就掛掉，民眾根本無法登錄，抱怨連連。貿易局回應，上午就完成2000件許可證核發，實際申請數比這多好幾倍，因此造成網路當機，已進行緊急處置作業，預計下午恢復。

中央流行疫情指揮中心開放民眾2個月內可寄30片口罩給海外配偶或二等親人，但要向國際貿易局專屬網站申請輸出許可證，才能向郵局或快遞公司交寄貨品。結上午開放沒多久，民眾就進不去申請系統，網頁上「不停轉圈圈」。讓民眾在國貿局臉書上留言，「小漏氣啊」、「真的很傻眼」，但是也有不少人留言打氣「辛苦了、加油」，並關心「何時會修好」。

其實昨天在立法院，民進黨立委陳亭妃質詢就已經關心經濟部網路壓力有沒有完成測試排除障礙，並提醒要注意。經濟部長沈榮津還說：「已經完成壓力測試。」

沒想到今天一開放申請，網站就立刻掛掉，讓經濟部臉上無光。對此經濟部國際貿易局無奈說，實在是因為同時上網申請與查核的人太多，流量太大。上午光核發出去的許可證就2000件，因為申請網站須跟戶政與郵政單位互相比對查核資料，可能大太多人上網負荷太大。目前已進行緊急處理作業，跟其他主管機關進行資訊網路檢查，會儘早打通，預計下午可完成。

貿易局表示，申請口罩輸出許可證有三種方式，一個是上網申請，一個是列印傳真，然後許可證號回傳到申請者手機，一個是親自送件，急需寄出的民眾仍可透過後兩者先進行。至於已經拿到許可證號碼民眾，請勿刪除，可直接到郵局櫃檯辦理交件。

(中時 )