疫情蔓延大家都減少外出聚餐，但日常生活還是需要美食調劑，饗賓餐旅集團旗下四大品牌饗食天堂、果然匯、開飯及饗泰多聯手力推外帶外送美食超優惠方案。其中吃到飽buffet品牌饗食天堂特推「經典大滿貫組合」，集結10道澎湃豪華人氣共享餐，原價2910元組合價2499元，經濟又實惠，於iEAT LINE官方線上訂餐還可享9折，加入iEAT LINE好友滿額350元再領優惠碼，三重好康荷包現省700元。

為感恩醫護人員辛勞，「經典大滿貫組合」更推出「醫護感恩專案」，不到7折直觸史上最低優惠紀錄，全套只要1999元，加入iEAT LINE好友後再省49元，以上優惠至4月30日截止。

饗食天堂精選餐檯最常補貨王打造出「經典大滿貫組合」，每一盒的內容物足重500克，10道餐點足夠8至10人享用，內容有皮Q肉嫩的「德國豬腳」、久燉入味的「紅酒燴牛肉」，還有人氣必搶「炸蝦天婦羅」、「大口饗樂骨」，以及「經典鹽焗雞」、「霸王櫻桃鴨」、「和風照燒雞腿排」、「油爆鹹酥蝦」、「櫻花蝦高麗菜」以及「鮭魚功夫炒飯」，輕鬆上網便能好好吃頓美好舒心料理。

饗食天堂為滿足小家庭及單身族群，組合餐也可彈性單點，推出4道餐點「歡樂分饗自由配」，任選1道359元餐點，2道299元餐點及1道199元餐點，原價1156元現在只要999元；任選2盒餐點，即可以99元加購櫻花蝦高麗菜或鮭魚功夫炒飯二選一。另外還有3主菜、5配菜，3百元不到的兩款獨饗餐盒提供選擇！

蔬食百匯果然匯則推出機能健康的「果然活力餐盒」，內含北非小米拌?嘴豆及富含蛋白質且不易脹氣的天貝綜合鮮蔬沙拉，每個售價200元；歐陸風味「異國蔬活餐盒」有松露義大利麵、黑胡椒猴頭菇及鮮蔬烘蛋等營養均衡滿點，售價200元。開飯川食堂及饗泰多則有雙人至6人組合套餐和特色單點等。

以前在饗店內才能享用到的餐點，即日起於LINE平台搜尋「@ieatogether」加入「iEAT饗愛吃」帳號，可馬上進行訂餐並同時享優惠。另外，饗食天堂、果然匯、開飯川食堂、饗泰多四大品牌官網及粉絲團、iEAT饗愛吃APP、Eztable、Klook等平台同步開賣，外帶、外送或店內用餐再打包外帶都能滿足需求。

(工商 )