全國酒店和舞廳 自9日起停止營業 14:332020/04/09 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為日前台中市加強夜間防疫，15家夜店、舞廳、KTV停業2周。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中今(9)日表示，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。 為防止疫情擴散，指揮中心指出，請全國各縣(市)政府務必配合，由經發局(或業管機關)、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定。同時再次呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，提醒全國人民避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。 (工商 ) #全國 #舞廳 #停止營業 #呼籲 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市再添防疫旅館 夜市小吃送到房 13:112020/04/07 生活 國民黨立委呂玉玲：機場免稅店恐成防疫破口 14:592020/04/07 政治 最強防疫盾牌該上場了 04:102020/04/08 時論廣場 北市訂防疫旅館SOP 下階段將花二備金 11:582020/04/08 生活 盧秀燕慰問防疫守護英雄 讚疫情平穩 12:022020/04/08 政治 北市防疫旅館招募流程「整棟有獨立出入口、願意公開名字」優先 12:362020/04/08 生活 神岡線上馬拉松兼顧防疫與公益 為前線防疫醫護備600份暖心餐盒 16:472020/04/08 體育 徐國勇 邀企業齊抗疫 04:102020/04/09 投資理財 高市防疫暖心運動 一棒接一棒 04:102020/04/09 地方新聞 疫情的「蒸相」 04:102020/04/09 時論廣場 生活熱門新聞 熱低壓家門口生成！明天上半天恐登陸南部 2地區雨最大 - 生活 太詭異！隔離14天且檢測陰性後出海 35天後船員竟大量染疫 - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 生活 郵局排三倍券他為這事抓狂！警問：是在大聲什麼？ - 生活 三倍券可換全聯3800禮券？官方回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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