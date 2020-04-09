日本歌手星野源為防疫情擴大，3日在他的Instagram上發起「#在家跳舞吧（#うちで踊ろう）」創作合拍運動，連日來吸引眾星響應，眾星也紛紛響應，引起話題。

藝人素人天馬行空

星野源將自彈自唱創作〈在家跳舞吧〉一曲影片公開於各SNS上，表示「歡迎大家自取這段影片加工、配舞、翻唱，然後上傳分享。」，藝人之外也有許多素人們天馬行空或唱或跳、甚至讓毛小孩上陣彈琴逗笑，星野源的IG追隨數也突破百萬。

觀看YouTube影片：星野源與「和樂器樂團」主唱鈴華ゆう子合唱（https://www.youtube.com/watch?v=vMcdIW_61Go）

他並提供了樂譜以及開放上各語言字幕，中文繁體字幕已由網友Eri Chen翻譯，「在家跳舞吧 獨自跳舞吧 讓那份不變的悸動 躍動起來吧 我們將在各自的場所中 交織重疊」等歌詞搭配輕快旋律與星野源真摯歌聲，感動世界各地網友。

觀看IG：https://www.instagram.com/p/B-mAbzsHn1c/

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おうちが楽しくなるね #うちで踊ろう #チチも踊ろう

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眾星也紛紛以行動響應，「GLAY」吉他手HISASHI以吉他一同彈奏，曲風一新；三浦大知與「和樂器樂團」主唱鈴華ゆう子個別獻出二重唱，和音完美動人；而演員高畑充希的合唱最令網友們興奮，不僅因高畑充希罕見開口唱歌、歌聲悅耳，也因星野源與高畑充希曾在NHK音樂節目《おげんさんといっしょ》中角色為夫妻，形成「夫妻同台」，令網友們喜出望外。

(中時 )