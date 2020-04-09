新冠肺炎確診案例出現放緩，美股近日出現一波反彈，道瓊指數周三收漲逾700點。高盛（Goldman Sachs）首席全球股票策略師、股票教父Peter Oppenheimer指出，他相信美股一定會脫離困境，只是在強勁復甦前，得面臨一波大跌。

外媒報導，Peter Oppenheimer警告，近期股市恐進一步下跌，但在歐美企業收益成長超過50%，以及增加股利支出後，將出現強勁反彈；他估計明年全球經濟成長將達到6%，將帶動股市大幅反彈，雖然可能只是從比目前更低的水平反彈。

Peter Oppenheimer預期，美國今年GDP將下跌6.2%，歐盟區下跌9%，全球下跌約1.8%；美國的獲利將下跌33%，歐盟區獲利將減少45%，亞洲地區獲利將下跌20%。他補充，這主要是受到需求中斷的影響，只要在封鎖期間，疫情沒有對經濟造成更大的傷害，之後可望出現強勁反彈。

而花旗全球市場歐洲、中東和非洲股票交易策略主管Jimmy Conway近日也警告，美股近日的上升走勢還不穩定，在即將迎來的美國企業財報中，可能會出現可怕的現金流數字，認為在看到企業營利預期向上修正後，股市才能算是迎來「全面反彈」。

(中時電子報)