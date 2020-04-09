今起口罩兩周買9片 陳時中：擔心向隅的人會較多 14:232020/04/09 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為指揮官陳時中。(翻攝自 中時電子報YOUTUBE) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情全球延燒，各國口罩供不應求，台灣口罩日產可望挑戰1500片的同時，卻也隨著口罩實名制9日起改為成人兩周9片、兒童2周10片，而於9日一早就出現大排長龍，情況更勝以往的情況。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前幾天便觀察到許多人在等今天一次買比較多的量，雖然今日起可購買的量增加，可是購買的人次仍相同，擔心向隅的人會較多，因此建議大家多等幾天再買以免排隊。同時，也建議多利用第四波的預購，而截至9日下午1點，目前預購人次達79.6萬人次。 (中時 ) #人次 #向隅 #兩周 #擔心 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 11區收到疫級警報 民怨趕客人 04:102020/04/05 生活新聞 線上祭祖暴增 掃墓公車乘客掉9成 04:102020/04/05 地方新聞 日月潭、清境 遊客僅周末水準 04:102020/04/05 地方新聞 桃機慘爆 單日跌破1000人次 旅運量再度探底 13:042020/04/05 生活 掃墓公車最後1天 載運人次再創新低 18:092020/04/05 生活 買洋裝私訊賣家 賣家神回覆網傻眼：撿到槍？ 21:532020/04/05 日常 活用資產 跟自己調頭寸 01:212020/04/06 生活新聞 胡宇威悔讓父母回紐約 04:102020/04/06 娛樂新聞 金融業逾4千人 在家辦公 04:102020/04/07 財經要聞 第4輪預購 全聯及美廉社也能領 04:102020/04/09 生活新聞 生活熱門新聞 全國酒店和舞廳 今起停止營業 - 生活 直播》台師大爆群聚感染 今增1本土病例是理工男接觸者 - 生活 本土4例感染源不明 其中3人都有「嚴重」症狀 - 生活 台師大第2例確診 全校強制遠距教學 - 生活 高雄捷運黃線完成綜合規劃 呈報交通部審查 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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