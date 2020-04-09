新冠肺炎疫情全球延燒，各國口罩供不應求，台灣口罩日產可望挑戰1500片的同時，卻也隨著口罩實名制9日起改為成人兩周9片、兒童2周10片，而於9日一早就出現大排長龍，情況更勝以往的情況。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前幾天便觀察到許多人在等今天一次買比較多的量，雖然今日起可購買的量增加，可是購買的人次仍相同，擔心向隅的人會較多，因此建議大家多等幾天再買以免排隊。同時，也建議多利用第四波的預購，而截至9日下午1點，目前預購人次達79.6萬人次。

(中時 )