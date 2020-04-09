台北市信義區一名英國籍男子，上個月底從越南入境台來，應該要居家檢疫的他卻失聯，據三立新聞報導，警方正在搜尋的同時，昨接獲民眾報案，一名男子陳屍在一處農地樹下明顯死亡，就是該名失聯英國男。目前全案已報請檢察官相驗。

(中時電子報)