北市英國男居檢失聯 驚傳陳屍農園 14:242020/04/09 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市一名失聯居檢英國籍男子，驚傳陳屍農園 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區一名英國籍男子，上個月底從越南入境台來，應該要居家檢疫的他卻失聯，據三立新聞報導，警方正在搜尋的同時，昨接獲民眾報案，一名男子陳屍在一處農地樹下明顯死亡，就是該名失聯英國男。目前全案已報請檢察官相驗。 (中時電子報) #失聯 #英國男 #陳屍 #英籍 #居家檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 永和警LINE視訊居家檢疫者 防疫「No Touch」 18:412020/04/06 社會 中市居家檢疫趴趴走想喝珍奶 菸癮發作買菸恐付重罰代價 19:482020/04/06 生活 因為獨居、警衛拒代領 居家檢疫男「不得已」下樓拿外送遭罰 17:522020/04/07 社會 失聯移工攜幼子來去匆匆 文山關愛之家成防疫死角 18:282020/04/07 社會 新北三重公寓火警 3人嗆傷送醫 起火屋主失聯 21:132020/04/07 社會 居檢者應普篩 補防疫破口 04:102020/04/08 生活新聞 居家檢疫男外出取餐 依法裁處 04:102020/04/08 地方新聞 文山關愛之家 議員憂成防疫死角 04:102020/04/08 地方新聞 台商違反居家檢疫規定想出境遭攔 檢依妨害公務起訴 11:302020/04/08 社會 居家隔離檢疫禁群聚 最高罰30萬 04:102020/04/09 生活新聞 社會熱門新聞 獨家》北市酒女確診 同檯小姐驚：她還跟客人出場！ - 社會 北市英國男居檢失聯 驚傳陳屍農園 - 社會 北投警侵佔民遺失現金4萬 貪汙罪起訴 - 社會 「名人大亨」酒店小姐確診新冠肺炎 全台灣挫嘞等 - 社會 酒店妹確診如何找接觸史？老司機曝：「食物鏈」知端倪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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