台南市勞工局9日邀請兩位身心障礙學員林小姐（右三）與吳小姐（右二）分享就業成功心得。（劉秀芬攝）

已年屆60歲的林女，領有身心障礙手冊，但找工作一直不是很順遂，去年參加了台南市勞工局委辦的「服飾袋包生活布藝設計縫製實務班」後，現於布口罩工廠上班，不僅能兼顧家庭，晚上還能到夜市擺攤賣布口罩，增加收入，她非常感謝勞工局開的職訓課，讓她增加一技之長，順利找到工作。

台南市勞工局長王鑫基表示，台南市每年平均辦理超過10班以上的身心障礙者職訓課程，身心障礙的勞工朋友經評估合格後，參加課程完全免費，職訓期間每日更有交通費補助，因此熱門的班常報名爆量。

勞工局9日邀請兩位身心障礙學員分享就業成功心得，她們在去年6個多月的培訓期間屢屢獲得授課老師的肯定，不僅自己學習良好，還會扮演小老師腳色，熱心協助其他同學完成當日術科操作。

其中林姓學員表現良好，獲得窗簾工廠工作機會，但因上班時間到6點，無法準時回家為同是身障者的小孩料理晚餐，故轉職到另一間布口罩工廠工作，上班時間較彈性外，老闆也好心讓她批發布口罩至夜市擺攤，對生活不無小補。

另外一位有輕度肢體障礙吳姓學員，因無法久站工作，結訓後選擇自行成立裁縫工作室，每個月固定接受寢具家飾工廠派的縫製案件，每月平均有近萬元收入，至少不愁買菜錢。

今年度的身心障礙者職訓課5月中起即將陸續開課，有餐飲類、手工藝術類、專業服務類、電腦資訊類、農業藝術等5大類課程210個名額，不同於一般訓練課程，專業講師會針對身障學生的特質、學習效果來調整進度與練習頻率，並輔導就業，去年度就業率達7成以上。

(中時 )