一名成功大學學生在Dcard發文抱怨，清明連假回嘉義老家，曾去文化路買東西吃，返校後老實申報問卷，進行自主健康管理也沒去上課，體溫正常卻臨時被學校趕出宿舍，而且找不到人開證明請假、導致曠課，痛批學校推卸責任，抨擊校方防疫太超過，擔心影響成績致權益受損。

成大主祕李俊璋對此說明，中央流行疫情指揮中心6日表示，若在清明連假期間曾至11個旅遊熱點，應自主健康管理14天，為了避免防疫破口，呼籲教職員工生誠實填寫健康關懷問卷，校方依中央流行疫情指揮中心公告採取防疫措施，6日通函給學生即說明相關措施，學生請假可上請假系統登錄「因疫情無法到課」，當天也同時發文給所有老師，要求老師對防疫學生遠距上課，若無法參加期中考則給予補考。

校方統計，截至今天上午填寫健康關懷問卷者中，有472人曾到過11個旅遊熱點，而學校檢疫宿舍有63間，自主健康管理與居家隔離樓層都會分開，目前有9人自主健康管理，2人居家檢疫，仍有許多空房。

針對學生發文質疑，高標準防疫措施是好的，但學校應該要做好配套措施，否則已嚴重侵害學生的學習權益，該生反映和同學宿舍卡片被鎖卡，不能進入宿舍，還有同學提早返校，直接被從宿舍趕出來，錯愕之下，大家只好各自回家，有人回高雄，有人回嘉義。李俊璋指出，學校宿舍為2人房至4人房，萬一1人確診，整棟宿舍的人就必須搬出去，校方也會告知並協助學生暫住檢疫宿舍。

(中時 )