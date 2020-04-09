亂丟口罩最低罰鍰提高3倍，環保局呼籲民眾勿貪圖一時方便造成防疫破口。（苗栗縣政府環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

新冠肺炎擴散，全民戴口罩防疫，不過卻有沒公德心的民眾亂丟口罩，不僅造成環境髒亂，還可能成為防疫破口，苗栗縣政府環保局除了將最低罰鍰提高3倍，加強熱點巡查，更鼓勵民眾檢舉，比照亂丟廢棄物，檢舉人可獲得實收罰鍰50％的檢舉獎金，相當優渥。

疫情延續，口罩使用量大增，儘管環保及衛生單位奮力疾呼「不要亂丟口罩」，但還是有人不把防疫當一回事，各縣市政府因此加重罰則，希望民眾做好垃圾回收工作，苗栗縣環保局指出，亂丟口罩最低罰鍰已從1200元提高至3600元，第一次罰3600元，第二次以上就開罰最重6000元並勒令接受環境講習。

環保局祕書蔡政勳表示，常見熱點包含醫院周邊及停車場、運動場、風景區、公園、火車站、客運站及高鐵站等，已與鄉鎮市公所合作派員加強巡查，一旦查獲亂丟口罩行為將直接開單告發，另鼓勵民眾檢舉，依據《苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法》，檢舉人可獲得實收罰鍰金額一半的獎金，扣稅後最低實得1440元。

苗栗縣環保局表示，祭出重罰不外乎是希望民眾落實「口罩不落地」的習慣，口罩是一次性物品無法資源回收，用過後應由內往外反摺，以耳掛繩束好後丟入垃圾桶，後續依照家戶一般垃圾，交由清潔隊送至焚化廠進行焚化處理，呼籲民眾勿貪圖一時方便隨意棄置口罩，丟完口罩、垃圾也應立即洗手，加強自我健康防護。

(中時 )