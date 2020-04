世界衛生組織 (WHO) 幹事長譚德塞今公開指控台灣發動對他個人的種族歧視言論攻擊,民進黨發聲明表示,譚德塞發言內容引發無端仇恨式情緒,失去理智的行為令人感到非常失望。民進黨在此表達最強烈的抗議,並要求譚德塞公開為不當的指控向台灣道歉。

民進黨聲明指出,目前全球疫情仍相當嚴峻,譚德塞身為 WHO 最高負責人,只要幹事長及 WHO 做得好,全世界都會向您鼓掌致意,畢竟全球人類的健康都會受您的影響。我們相信,各國對您的批評,是基於您的表現是否稱職,對疫情的擴散有無責任,和膚色無關。

聲明強調,台灣非常關心 COVID19 疫情發展,我們有能力也願意共同協助對抗 COVID19 疫情大流行。我們很遺憾,您對台灣的關心,居然不是台灣的防疫表現,也不是台灣為何沒有得到 WHO 公平的對待,而是網路上對您的批評。

聲明指出,關於您種族歧視的指控,請恕我們無法同意,因為台灣是一個愛好自由、民主與尊重人權的國家。因為民主透明,台灣才會有好的防疫表現,我們不能加入 WHO,是世界的損失,這才是您記者會應該談論的重點。

聲明指出,台灣防疫超前部署,積極展開國際合作,各國也呼籲讓台灣加入世衛,譚德塞幹事長,您此刻語出驚人,拋出台灣對您進行種族歧視言論攻擊,重創您的國際信用與高度,也是防疫期間的最錯誤的示範。

聲明強調,這一場疫情,是全人類共同的痛,我們共同在承擔,共同設法在挽救,我們必須有勇氣面對每一天的挑戰,等待浩劫重生的那天。Taiwan can help, Taiwan is helping, Taiwan will always be there to help。

聲明表示,譚德塞幹事長,十分遺憾地,您的言論,失去世衛幹事長應該有的高度,把自己塑造成受害者更無助抵擋病毒擴散。民主進步黨在此鄭重要求譚德塞立即向台灣政府與人民道歉,停止散播仇恨的病毒。

(中時 )