世界衛生組織 (WHO) 幹事長譚德塞今公開指控台灣發動對他個人的種族歧視言論攻擊，民進黨發聲明表示，譚德塞發言內容引發無端仇恨式情緒，失去理智的行為令人感到非常失望。民進黨在此表達最強烈的抗議，並要求譚德塞公開為不當的指控向台灣道歉。

民進黨聲明指出，目前全球疫情仍相當嚴峻，譚德塞身為 WHO 最高負責人，只要幹事長及 WHO 做得好，全世界都會向您鼓掌致意，畢竟全球人類的健康都會受您的影響。我們相信，各國對您的批評，是基於您的表現是否稱職，對疫情的擴散有無責任，和膚色無關。

聲明強調，台灣非常關心 COVID19 疫情發展，我們有能力也願意共同協助對抗 COVID19 疫情大流行。我們很遺憾，您對台灣的關心，居然不是台灣的防疫表現，也不是台灣為何沒有得到 WHO 公平的對待，而是網路上對您的批評。

聲明指出，關於您種族歧視的指控，請恕我們無法同意，因為台灣是一個愛好自由、民主與尊重人權的國家。因為民主透明，台灣才會有好的防疫表現，我們不能加入 WHO，是世界的損失，這才是您記者會應該談論的重點。

聲明指出，台灣防疫超前部署，積極展開國際合作，各國也呼籲讓台灣加入世衛，譚德塞幹事長，您此刻語出驚人，拋出台灣對您進行種族歧視言論攻擊，重創您的國際信用與高度，也是防疫期間的最錯誤的示範。

聲明強調，這一場疫情，是全人類共同的痛，我們共同在承擔，共同設法在挽救，我們必須有勇氣面對每一天的挑戰，等待浩劫重生的那天。Taiwan can help, Taiwan is helping, Taiwan will always be there to help。

聲明表示，譚德塞幹事長，十分遺憾地，您的言論，失去世衛幹事長應該有的高度，把自己塑造成受害者更無助抵擋病毒擴散。民主進步黨在此鄭重要求譚德塞立即向台灣政府與人民道歉，停止散播仇恨的病毒。

(中時 )