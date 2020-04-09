公股行庫投入紓困幾乎等同「有申請必過」的「百分百」達陣。財長蘇建榮今日上午在財委會備詢時指出，九大公股行庫現在受理紓困的駁回率僅0.35％，等於「100件裡，被駁回的不到1件。」幾乎可說只要有申請，就被受理。

而財部也在財委會再出具截至8日止的統計指出，目前行庫受理經濟部、交通部、文化部等部會提出的紓困優惠專案，受理申請件數已達1955件、核准戶數已增至586戶，申請金額增至263億、核准57.9億，特別是行庫受理申請件數在2天內大增快400件，核准戶數也增加快200戶，進度之趕由此可見。

根據財政部向財委會所提出的專案報告，截至4月6日止，對於包括經濟部、交通部、文化部等各部會所提出紓困專案，全體公股行庫受理申請已大幅提高至等同早至少1個月起跑的自辦專案水準，達1592戶，金額為218.29億元；其中僅駁回5戶，而被駁回的5戶中，除了申請人資格不符之外，也包括若該申請人在新冠疫情發生之前，就已經和銀行開始進行「債務協商」的，代表原本就已經其他原因而在走債協程序，因此被駁回。

上述的申請案裡，財部統計顯示，目前有393戶、46.11億元被核准，件數與核准金額比率分別為24.6％、21.1％。倘若再細分申請類型，受理申請續約展延540戶、144.75億，已核准185戶、35.68億；營運資金貸款申請479戶、22.73億元，已核准106戶、4.13億元；受理振興貸款申請為573戶、50.81億元，核准102戶、6.3億元。

至於各大行庫的自辦專案，截至4月6日止，公股行庫自辦方案企業戶受理1667戶、金額512.55億元，其中既有貸款寬緩或展延核准303戶、134.65億元，新增貸款核准957戶、90.12億元。至於個人部分，受理申請1080戶、金額112.05億元，其中房貸寬或展延核准了686戶、64.24億元，新增貸款核准8戶、2410萬元，信用卡緩繳核准252件。

(工商 )