野村投信9日舉行第二季臺股展望記者會，該公司認為，新冠肺炎疫情影響為短期，需求並非消失，而是向後推延。投資策略上，建議持有長期成長趨勢明確的標的，如半導體、伺服器、5G、AMD、筆電等五大產業。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，近期市的修正，除了反映疫情對實質經濟影響，更多的是市場信心面的潰堤，短期股市仍會持續震盪。從OECD預估2020年經濟成長率來看，所有國家的數據都被下修，股市也已反映此一下修。

從大陸的復工狀況來看，一、二級城市復工率達八成左右，臺灣企業在大陸的廠房也陸續復工，待復工穩定後，產能利用率將快速提升，以彌補第一季短缺。

從經濟數據來看，由於市場對於3月份的數據已有心理準備，短期內公布的較差數據，並不會對市場造成過度衝擊，後續將持續關注歐美疫情控制狀況，在新增病例數達高峰後，市場將回穩，股市底部最可能在此段期間形成。

從資金面來看，外資3月以來持續賣超，今年以來賣超金額幾乎超越去年買超金額，所幸公營行庫今年以來陸續買超約32.6億美元，有助於支撐股市。

就臺股評價而言，本益比目前已下修至15～16倍，回檔程度相當大；股價淨值比則回檔至1.46倍左右，超過負一個標準差，是2016年以來的低點。

臺商回流方面，截至2月底，核準投資資金達 7,172億元，企業回流臺灣的趨勢將持續至2022年，中長期而言能夠支撐臺灣經濟成長。

產業方面，聚焦於長線趨勢看好的族群，半導體一直是看好的產業，幾乎所有電子產品皆與半導體有關，需求不滅；伺服器方面，因應疫情影響不論是遠距教學、在家辦公，都推升對於伺服器的需求，使該產業近期成長速度加快；高速運算周邊產業，尤其是AMD近期市占率持續擴大，相對看好該類股。

5G方面，雖然短期建置方面可能放緩，但估計在市場恢復正軌後，中國政府將積極加速建置，目前預估2020年將建置50萬個基地臺，相較2019年9萬4,000臺，增速明顯，至於5G手機，隨著基地臺建置增加，手機的滲透率也將快速上升。筆電方面，受惠於新冠肺炎疫情帶來的宅經濟商機，全球企業盛行Work From Home（WFH），帶來強勁的筆電需求。

(工商 )