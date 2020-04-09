新冠肺炎全球死亡率6％ 台灣0.132％ 陳時中：沒有大意的本錢 14:302020/04/09 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球新冠確診數今天正式突破百萬人，美國確診人數最多，美國國防部正急尋10萬軍用屍袋因應。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎在全世界持續擴散中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情狀況嚴重，昨天超過8萬例死亡 ，而這幾天就會超過160萬人染疫，傳播範圍超過SARS，情況非常嚴重。 陳時中指出，目前新冠肺炎整體死亡率趨向6％，雖較SARS死亡率9.65％低，但先進國家死亡率均超過一成，其中最高是法國的13％，台灣的死亡率則是0.132％。雖然台灣目前情況還好，但沒有大意的本錢，還是保持安全距離。 (中時 ) #死亡率 #新冠肺炎 #台灣 #13 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫最受歡迎人物 謝金河肯定他的表現 08:032020/04/05 政治 陳時中這一步走錯了？網憂防疫破口 14:142020/04/05 政治 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 連假人潮湧入景點 蔡正元酸：沒想到陳時中沒想到 18:462020/04/06 政治 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 黃光芹豁出去！節目大爆陳時中私下為人 00:032020/04/08 娛樂 短評／龔明鑫對撞陳時中 04:102020/04/08 時論廣場 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 台13線三義段路面塌陷 全線封閉 20:562020/04/08 社會 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 生活熱門新聞 全國酒店和舞廳 今起停止營業 - 生活 直播》台師大爆群聚感染 今增1本土病例是理工男接觸者 - 生活 本土4例感染源不明 其中3人都有「嚴重」症狀 - 生活 台師大第2例確診 全校強制遠距教學 - 生活 高雄捷運黃線完成綜合規劃 呈報交通部審查 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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