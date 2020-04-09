新冠肺炎在全世界持續擴散中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情狀況嚴重，昨天超過8萬例死亡 ，而這幾天就會超過160萬人染疫，傳播範圍超過SARS，情況非常嚴重。

陳時中指出，目前新冠肺炎整體死亡率趨向6％，雖較SARS死亡率9.65％低，但先進國家死亡率均超過一成，其中最高是法國的13％，台灣的死亡率則是0.132％。雖然台灣目前情況還好，但沒有大意的本錢，還是保持安全距離。

(中時 )