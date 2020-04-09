全球投資管理公司PIMCO周三出具報告指出，因新冠狀病毒疫情導致全美各地企業被迫關門、失業率飆升，美國今年第二季經濟可能萎縮30%，全年恐衰退5%。

PIMCO北美區經濟專家Tiffany Wilding在報告中指出，根據最近就業報告提供的證據，美國失業率最高可能升至20%。美國經濟在第二季萎縮30%後，接下來兩季可望復甦。

雖然兩個季度的萎縮要比2008年金融危機時期的4個季度萎縮歷時較短，但經濟衝擊的深度卻大上許多，金融危機時期的單季負成長率從未超過8%。

報告指出，美國就業市場遭到破壞的速度與程度在近代史上前所未見，顯示整體經濟活動的衰退可能嚴重許多。

美國政府雖推出規模空前的財政與貨幣激勵方案，但美國經濟仍然面臨重大風險，激勵措施可能不夠大或不夠快而無法防止破產潮發生，且經歷這場大流行病可能從根本上改變美國消費者的行為。

(時報資訊)