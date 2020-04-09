警方日前上門對酒店擴大臨檢，協查有無居家隔離、檢疫對象趴趴走。圖非當事酒店，與新聞人物無關。（警方提供／胡欣男台北傳真）

台北市最頂尖的禮便服酒店，驚傳有女公關確診，雖不確定是第幾號個案，但8日晚間衛生局人員確實上門疫調，一名30多歲左右的小姐確診新冠肺炎，已就醫隔離，店家緊急宣布停業消毒2周。而該小姐是店裡紅牌，上檯、出場率都很高，疫調人員拿著監視器，要店家指認小姐跟誰出場過，恐將掀起一陣家庭風暴。

據了解，該女上周報3天班，原訂週256都要上班，週2未有異狀，週5在酒店就傳出發燒咳嗽不舒服症狀，店家嚇得趕緊叫她回家休息看醫生，週6便沒再去上班，通報篩檢8日確診。

該女輪廓深邃，很像混血兒，有人說像大陸女星angelababy，是店裡紅牌小姐，有上班就一定會上檯，出場率也很高，擔心可能傳染給許多客人，出現防疫破口；且這家店女公關素質號稱全台北第一，收費也是最高，恐怕不少頂尖商務客皮皮挫。衛生局昨晚就準備了該小姐去過的旅館、餐廳監視畫面，給店家指認客人。

今天網路也出現疑似酒店同行的訊息，指名北市3家酒店都有問題，要客人別去，其中1家就是這家店，但該女只在這家店上班，另2家是之前謠傳有確診客人消費過的酒店，一樣在網路被點名。

酒店業者憂心，近期生意掉到谷底，唇亡齒寒，同業還在扯後腿；結果下午2時中央流行疫情指揮中心就宣布，已與地方政府溝通，要求即日起全國酒店、舞廳暫停營業，防止疫情散布。

(中時 )