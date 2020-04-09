國民黨高雄市長韓國瑜上任１年多，將許多原本幾年甚至十幾年沒重新刨補的路面重新鋪過，也推銷高達好幾億元的高雄產蔬果到國外，頗具成效。就有網友發文討論「究竟歷任高雄市長誰做最好？」，令人意外的是最多人認同的竟然不是陳菊，而是他，讓許多人意外。

網友joy830 今9日在批踢踢論壇，以「歷任高雄市長，誰政績最好」為題發文，並給了四個選項：一、「吳敦義，不清楚其代表政績」。二、謝長廷，「整治愛河、愛河變乾淨」，三、「陳菊花媽，衛武營」、四、「韓國瑜，路平清水溝」，網友好奇問眾人「只討論這四位的話，誰政績可以屌打其他三位」。

其他網友紛紛大讚「絕對是陳菊，讓高雄輸給台中，還負債3300億」、「把高雄從文化沙漠翻轉為文化都市的」、「謝長廷啊！」、「謝長廷，整個改變高雄的基調」、「謝長廷+1」、「花媽只會放煙火吧？」。

(中時電子報)