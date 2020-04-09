代表北台灣新建案市場概況的住展風向球今(9)日公布，分數雖止跌，但仍亮藍燈，已連續4個月亮出藍燈，預售屋與成屋供給、來人組數等三項分數皆上揚。業者觀察，近期自住客明顯縮手，投資客比例反而微增，甚至有部份案場表示，出現對股市失望而「賣股買房」的投資置產客，不過其趨勢是否明顯還有待觀察。

根據2020年3月住展風向球公布，總分為30.7分，較2月份（28.9分）增加1.8分，分數中止連續5個月下跌，對應燈號則仍為藍燈，已連續四個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標呈現三升三平，其中預售屋與成屋供給、來人組數等三項分數上揚，廣告批數、議價率與成交組數等三項分數持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，3月整體可謂是「開高走低」。3月上旬延續2月下旬好轉的氣勢，來人與成交組數均明顯且同步增加，但隨著境外移入確診人數快速上升與台股連日重挫，以及歐、美各國疫情加劇，3月中旬市況開始走弱，買方出手意願快速冷卻。

3月預售屋建案推案量約5百餘億元，3月新釋出的成屋供給戶數也上升到近7百戶，雖然3月份進入傳統推案與購屋旺季，新成屋、預售屋供給量同步增加，但業者的銷售信心依舊低迷，3月份報廣量僅接近0.6萬批。

在3月來人組數與成交組數方面，住展風向球追蹤的指標建案來人組數平均約為每週18.9組，較前月每週17.9組，增加1組。另，3月成交組數則約為每週1.6組，較2月每週微增0.1組。目前來看，相對低總價的房型買氣依然相對穩定。

雖然3月份來人組數、成交組數表現均比2月微幅上揚，但2月原是新建案市場淡季，而3月應是售屋旺季。很顯然的，3月市況遠遜於預期，沒有旺季應有的水準，主要因素仍是與新冠肺炎疫情蔓延全球衝擊購屋信心有關。

但令人意外的是，近期自住客似乎明顯縮手，投資客比例反而微幅增加，何世昌指出，甚至有部份案場表示出現對股市失望而「賣股買房」的投資置產客，這種發展與原先預期自住客較不受影響截然不同，推測可能是投資客押寶疫情會在短期內結束、且結束後房價可能上漲有關。不過，投資客比例增加與賣股買房的行為是否會成為趨勢，恐怕還有待觀察。

(中時電子報)