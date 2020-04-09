染疫後出現突發性知覺混亂？張上淳分析台灣案例 14:362020/04/09 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎除了發燒、咳嗽、胸悶。據CNN整理症狀，包括呼吸急促，並指出突發性知覺混亂是後期的重大警訊。專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前觀察主要症狀仍是呼吸道症狀，會有咳嗽、發燒、胸悶，少部分會覺得喘不過氣。但突發性知覺混亂在台灣的個案反應中沒有相似狀況。 張上淳說，雖近日一些學術期刊上有些發表文章指出患者神經表現也需要特別被注意，但整體來說，台灣感染個案中有突發性知覺混亂者仍屬少數。 (中時 ) #突發 #知覺 #混亂 #張上淳 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 張上淳：居家檢疫出現腹瀉者 通通篩檢 14:582020/04/05 生活 歐美返國嗅味覺喪失 張上淳：不排除病毒已變異 14:592020/04/05 生活 歐美返台失嗅覺味覺 病毒株恐變異 01:202020/04/06 政治要聞 千萬善款助義 神父淚謝台灣 01:212020/04/06 政治要聞 新冠確診者出現腹瀉 張上淳：無旅遊或接觸史不必過度恐慌 15:122020/04/06 生活 台灣防疫有成 台灣精品防疫物資國際吸睛 15:242020/04/06 財經 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 J.K.羅琳稱深呼吸治好肺炎 張上淳：沒醫學根據 14:442020/04/07 生活 台大加強防疫！4／8起師生上課、實驗室須戴口罩 沒帶可借…一周內還全新 20:032020/04/07 生活 伯爵鑠金之旅 12億珠寶登台 04:102020/04/08 時尚消費 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收口罩 外交部出面解釋 - 生活 今增3確診 都是境外移入 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。