新冠肺炎除了發燒、咳嗽、胸悶。據CNN整理症狀，包括呼吸急促，並指出突發性知覺混亂是後期的重大警訊。專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前觀察主要症狀仍是呼吸道症狀，會有咳嗽、發燒、胸悶，少部分會覺得喘不過氣。但突發性知覺混亂在台灣的個案反應中沒有相似狀況。

張上淳說，雖近日一些學術期刊上有些發表文章指出患者神經表現也需要特別被注意，但整體來說，台灣感染個案中有突發性知覺混亂者仍屬少數。

(中時 )