居家辦公帶動宅經濟商機發酵，東森購物9日公布第1季每股稅後純益 (EPS) 2.4元，超前成長。

東森購物3月營收逾17億元，年增率高達23%，獲利年增率更高達117%，單月有效訂單量突破113萬件，與上月相比成長近9萬件，第1季EPS 達2.4元，表現亮眼。

東森購物表示，3月表現以電話行銷、網路與電視購物三大通路最為亮眼，與去年同期相比，網路獲利年增率高達202%，與上個月相比成長66%。電視購物獲利年增強勢成長128%、電話行銷則穩定成長123%，顯見東森購物多元通路經營的政策奏效，從電視、MOD、網路、APP、電話行銷到型錄等多通路均衡發展。

東森購物表示，宅經濟發酵，第1季獲利年增高達105%，歸功於電話行銷、網路與電視三大通路均衡成長發展，尤其以電話行銷通路表現最為亮眼，營收年增率達34%，獲利年增129%。網路通路營收年成長21%，獲利年增70%，此外受大環境影響，電視通路逆勢成長，第1季營收年增率達11%，獲利更高達71%。

(工商 )