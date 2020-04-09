王力宏日前復工浙江衛視《天賜的聲音》，再拿收視冠軍寶座。先前因新冠肺炎疫情影響，王力宏自第1集現身後，直至本周日才回歸節目，本集比照另一位音樂合夥人張韶涵，在台北「雲錄製」（網路視訊）。王力宏找來李泉相隔台海合唱〈We Are The World〉。雖然大陸現場僅剩胡彥斌一人，但節目依舊拿下1.846的高收視率，超過3千萬人收看。

因疫情缺席《天賜的聲音》的王力宏，一回歸節目就拿下收視冠軍。（圖／宏聲音樂提供）

王力宏因疫情缺席，日前終於以雲錄製返場第6集節目，當被主持人問到至今在節目中還未贏得金曲的心情，沒想到王力宏突然在畫面中「定格」，正當大家以為是訊號問題時，愣了幾秒才發現是王力宏搞笑刻意定住不答，機智反應讓眾人笑翻。王力宏表示：「我和泉哥都很高興這次能演唱這麼有意義的歌，並說出自己的世界觀，畢竟，我們都依然選擇相信音樂的偉大、愛的偉大，關心和同情他人的重要性，和每一個人能改進世界的潛力。」

4月4日因大陸「禁娛」一天，所有娛樂綜藝節目皆順延至5日播出。先前因疫情連播2集精華版的《天賜的聲音》，新1集播出果真一舉拿下收視冠軍，從先前的1.4飆升到1.846，而周杰倫的實境旅遊節目《周遊記》，也有第4名的好成績。

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(中時電子報)