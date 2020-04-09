翻拍自葉柄成臉書

國民黨將在後天選出「數位行銷科技長」，日前公布的決選名單中，指稱楊立潔為PaGamO線上學習創辦人、「遊戲思維」新創公司負責人，令PaGamO創辦人台大教授葉丙成不滿，在臉書開炮，澄清楊立潔是在PaGamO成立一段時間後才加入公司，批國民黨發新聞稿應先查證確認，希望PaGamO不要跟任何政黨有所連結，楊立潔私下已向國民黨反映，國民黨隨即更正她的頭銜。

對於國民黨日前發新聞稿，指稱10位決選名單之一楊立潔的頭銜為PaGamO線上學習創辦人、「遊戲思維」新創公司負責人，讓PaGamO創辦人台大教授葉丙成「相當錯愕」，在臉書發文開炮。

葉丙成說，國民黨公布的資訊跟實際有所出入。楊立潔已經在3年前離職自己去創業，她曾經對 PaGamO 初期有相當多的貢獻，但「她並不是創辦人」，而是在公司成立一段時間之後才加入的。

葉丙成指出，國民黨要辦活動我沒有意見，不過發新聞稿請謹慎，過程中不應該發生這種錯誤，而且發新聞稿之前，應該先和前公司查證確認，將人家公司列入新聞稿之前也應先知會，才不會出現跟實際狀況有所出入的錯誤資訊。

葉丙成強調，PaGamO 創辦人與國民黨此活動毫無關聯，「我們 PaGamO 的名字不想跟任何政黨有所連結」，請國民黨要求媒體更正錯誤資訊，移除「PaGamO 線上學習創辦人」的資訊。

楊立潔也在底下留言，說第一時間發現資訊有誤後，立即與國民黨反映，官方臉書也在最快時間內更正。國民黨發言人洪于茜說，由於履歷解讀上的落差，當事人在第一時間告知後，便已在官方臉書以及官方網站即時進行更正，這並不會影響決選資格。

無獨有偶，先前國民黨在中常會公布改革委員會名單時，其中被列入「兩岸論述」小組成員的中山大學政治經濟系教授辛翠玲，得知後發聲明否認，國民黨也立即更正。

(中時 )