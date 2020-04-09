台師大學生爆發新冠肺炎確診群聚，繼3月31日台師大學生出現首例(案322）確診之後，今（9）日中央流行疫情指揮中心再公布新增1例案322同寢室的室友確診，疫情指揮中心已經掌握疫調，可將問題減至最低。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1例新冠肺炎本土病例(案380)，為案322宿舍同寢室室友（20多歲男性），無症狀，於案322確診後列為接觸者，於3月30日起進行居家隔離，4月6日由衛生單位安排採檢、今天確診。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前掌握接觸者共448人、採檢24人，其中1人陽性(即案380)、20人陰性、3人檢驗中，將持續調查追蹤是否有其他接觸者。

此外，衛生單位已針對案322及380校園及宿舍等公共區域進行消毒，該校各系所自4月6日至4月17日採行遠距授課。陳時中說，該校全部採取視訊教學，所以本來已有傳染到的會用疫調釐清，讓問題減到最低。

(中時 )