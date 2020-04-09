新北市議員陳錦錠、新任國民黨中和區黨部主委張智倫今（9日）下午2時許舉辦捐血活動並免費發放1000個「抗菌口罩保護套」，居家檢疫期滿的中和區瓦磘里里長林綺芳也現身協助發放。（葉書宏攝）

新北市議員陳錦錠、新任國民黨中和區黨部主委張智倫今（9日）下午2時許舉辦捐血活動並免費發放1000個「抗菌口罩保護套」，居家檢疫期滿的中和區瓦磘里里長林綺芳也現身協助發放。（葉書宏攝）

新北市議員陳錦錠、新任國民黨中和區黨部主委張智倫今（9日）下午2時許舉辦捐血活動並免費發放1000個「抗菌口罩保護套」，居家檢疫期滿的中和區瓦磘里里長林綺芳也現身協助發放。（葉書宏攝）

新北市議員陳錦錠、新任國民黨中和區黨部主委張智倫今（9日）下午2時許舉辦捐血活動並免費發放1000個「抗菌口罩保護套」，居家檢疫期滿的中和區瓦磘里里長林綺芳也現身協助發放，協助民眾延長口罩使用壽命，另外也呼籲民眾要勤洗手、多注意自身身體狀況。

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣也嚴密防止疫情擴散，陳錦錠、張智倫有感民眾對於口罩需求量大，特別感謝新北市優秀廠商「Footer」，免費提供1000個「抗菌口罩保護套」，協助民眾一起防疫，延長口罩使用壽命，活動中林綺芳也主動加入一起發放，共同為防疫盡一份心力。

陳錦錠表示，全台一起對抗新冠肺炎，目前搭乘大眾運輸工具都需配戴口罩，民眾對於口罩需求量大增，除了政府宣導的電鍋殺菌消毒口罩外，為協助民眾抗疫，與張智倫一起向新北市廠商爭取，透過公益回饋方式，免費發放口罩套給民眾使用。

張智倫提到，日前剛接任國民黨中和區黨部主委，當初參選初衷即希望透過本身會計師專業及人脈，號召更多的廠商投入公益回饋，如今，順利爭取到1000個「抗菌口罩保護套」，將免費提供給中和民眾使用。

另外，張智倫也表示，政府訂有社交安全距離規範，戶外1公尺、室內1.5公尺，避免造成群聚感染，發放過程中也呼籲民眾要配戴口罩前來領取，並保持安全的社交距離，避免造成群聚，全民一起攜手防疫共度最艱困時刻。

(中時 )