台東又湧起排隊買口罩人潮。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情延燒，口罩實名制3.0在9日上路，原本排隊較為緩和的台東各藥局又湧現排隊人潮，不少長者一大早就跑來排隊買口罩，要寄給在外縣市的兒女使用，排隊過程大致順利，沒有起任何紛爭。

口罩實名制2.0上路，改為1次可拿2星期份量，成人9片，兒童則是10片，並且不分單雙號皆可購買，不少婆婆媽媽一大早就趕來排隊，要一次領取2個星期的口罩用量。

(中時 )