連假後的疫情是否樂觀？據統計目前的採檢量每日近2000例，但個案數相對少，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「民眾確實不用太恐慌，但小心仍是好的」。現階段也正好可好好查一查過濾一下過去的案例，境外移入案例隨著管制措施可發現已在可控範圍內沒什麼大問題，本土案例仍待持續觀察。

(中時 )