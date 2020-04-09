連假後疫情樂觀？陳時中：本土案例仍需觀察 14:492020/04/09 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清明連假，墾丁大街擠滿觀光人潮。(資料照，林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連假後的疫情是否樂觀？據統計目前的採檢量每日近2000例，但個案數相對少，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「民眾確實不用太恐慌，但小心仍是好的」。現階段也正好可好好查一查過濾一下過去的案例，境外移入案例隨著管制措施可發現已在可控範圍內沒什麼大問題，本土案例仍待持續觀察。 (中時 ) #連假 #樂觀 #本土案例 #觀察 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 防疫怕搭船 小琉球遊客砍半 04:102020/04/05 地方新聞 社論／清明連假趴趴走 防疫破功 04:102020/04/05 時論廣場 集中觀察點 暖心不重樣 04:102020/04/06 焦點新聞 去過國內旅遊景點 就醫須告知 01:202020/04/06 政治要聞 台南3景點被發警報 黃偉哲批中央亂槍打鳥 13:422020/04/06 生活 連假趴趴走自住客也出籠 賞屋成交數增1成 19:362020/04/06 財經 創新高 連假後採檢量 日衝1835件 04:102020/04/08 生活新聞 清明人流控管太慢 憂抗疫破功 04:102020/04/08 生活新聞 不只五一 台大醫：或該考消取消端午連假 16:272020/04/08 生活 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收口罩 外交部出面解釋 - 生活 今增3確診 都是境外移入 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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