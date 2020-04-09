「蘋果西打」製造商大西洋飲料（1213）9日公告，3月合併營收2,400多萬元，創歷史同期新低，年減16.45％；累計第一季合併營收8,000多萬，亦創下歷史新低紀錄，年減39.53％。大飲表示，主要是產能減少，加上年後因疫情關係，餐廳來客數減少，連帶影響到餐飲通路的飲料銷售所致。

大飲指出，去年發生產品異常的2,000ml寶特瓶裝「蘋果西打」產線，迄今尚未恢復生產，少了該條生產線對整體產能影響約三成，加上今年3月工廠提早歲修約半個月，因而整體產能減少。

大飲也不諱言，年後受新冠肺炎疫情影響，餐廳來客數明顯減少，對該公司主要銷往餐飲通路的600ml寶特瓶裝「蘋果西打」，銷售也有影響。

不過，大飲強調，2,000ml寶特瓶裝產線已依照主管機關的規範持續改善中，有機會在今年第二季恢復生產，剛好適逢飲料旺季到來，預期該條線加入生產後，整體營運可望逐漸回溫。

(工商 )