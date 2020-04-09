大立光(3008)公布2020年第1季季報，2020年第1季合併毛利率為69.8%，季減1.33個百分點，為歷年同期次高，單季稅後盈餘為67.2億元，季減16.95%，年成長32.99%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為50.1元。

儘管有新冠肺炎疫情導致大陸地區在2月大規模停工因素干擾，大立光第1季業績仍繳出單季營收及稅後盈餘創下歷年同期新高佳績，第1季合併營收為132.14億元，季減28.01%，年成長34.52%，為歷年同期新高，營業毛利為92.24億元，季減29.35%，年成長46.17%，單季合併毛利率為69.8%，季減1.33個百分點，年增5.56個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為78.57億元，季減31.93%，年成長50.13%，單季營業淨利率為59.46%，稅前盈餘為82.72億元，稅後盈餘為67.2億元，季減16.95%，年成長32.99%，每股盈餘為50.1元。

若以產品組合來看，2020年第1季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占40%到50%，8M以上約占10%到20%，其他產品約占10%到20%。

(時報資訊)