因併購新加坡新廠挹注，晶圓代工廠世界(5347)2020年3月營收創新高，達28.77億元，第一季營收78.44億元同創新高並達公司預期之高標水準，比去年第四季營收73.34億元呈現季增近7%，約為6.95%。

世界先進公司發言人黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，3月營收較2月營收增加約10.99%，較去年同期增加約29.59%，2020年1至3月營收約為78.44億元，比去同期增加13.57%。

世界先進第一季營運展望樂觀，預期單季營收將達75億至79億元，可望季增約2.3%到季增7.7%，並創單季業績歷史新高紀錄，實績符合預期。

世界先進公司於上季法說會中表示，隨著新加坡廠完成交割，加上客戶需求強勁，預期今年第一季營收介於75億至79億元，挑戰新高紀錄，但因新加坡廠尚處調整階段，世界先進預估第一季毛利率將滑落到29%至31%，將較去年第四季下滑5.1至7.1個百分點，主要受匯率及新加坡新廠增加折舊認列兩項不利因素影響。

(時報資訊)