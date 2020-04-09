《業績-電腦設備》復工9成 神達3月營收雙升兩位數 14:492020/04/09 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 神達(3706)3月營收30.58億元，月增21%，年增23%，累計神達首季營收為86.83億元，年增16%。 神達3月營收成長，主因為三月中國工廠的復工率較二月提升，至3月底的復工率約已達9成。 受到新冠肺炎疫情影響，各國家陸續採取緊急措施控制疫情，造成全球車用以及消費市場的緊縮，對神達的業務也會造成影響。雖然伺服器的需求依然強勁，但因為部分國家鎖國對供應鏈的影響，造成部分材料可能會無法滿足訂單的不確定性，這部份神達表示會持續努力，希望第二季一樣可以維持穩定成長。 (時報資訊) # 復工率 #伺服器 #消費市場 #緊縮 #鎖國 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸媒：武漢規模以上工業、服務業復工率均逾9成 10:422020/04/06 兩岸 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 授權收入成長 華研3月營收1.05億元、月增12.29％ 11:512020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 航空貨運運價高漲 中菲行3月營收年增14.9％ 15:102020/04/07 財經 華新科3月營收月增27.88％ 15:302020/04/07 財經 投入防疫產品市場 南六3月營收年增24.42％ 17:432020/04/08 生活 中國廠區復工率逾八成 敦南3月營收月增45％ 19:042020/04/08 財經 力達-KY3月營收比2月倍增 仍比去年同期衰退 09:492020/04/09 財經 財經熱門新聞 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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