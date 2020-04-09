神達(3706)3月營收30.58億元，月增21%，年增23%，累計神達首季營收為86.83億元，年增16%。

神達3月營收成長，主因為三月中國工廠的復工率較二月提升，至3月底的復工率約已達9成。

受到新冠肺炎疫情影響，各國家陸續採取緊急措施控制疫情，造成全球車用以及消費市場的緊縮，對神達的業務也會造成影響。雖然伺服器的需求依然強勁，但因為部分國家鎖國對供應鏈的影響，造成部分材料可能會無法滿足訂單的不確定性，這部份神達表示會持續努力，希望第二季一樣可以維持穩定成長。

(時報資訊)