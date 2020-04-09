重病重生的林姓患者日前贈送120副護目裝備，感謝照顧他的光田醫護人員。（王文吉攝）

暖心挺醫護！台中10歲男童蔡璧仰因在光田醫院出生，透過賣口罩套募款，購買咖啡、蛋糕送給光田醫護人員，「謝謝所有醫護人員，為台灣守住最重要的一關。」45歲林先生日前因主動脈剝離手術併發腦損傷，接受光田綜合醫院接手治療，現已能自理日常，近來有感新冠肺炎疫情，和家人捐贈120副防疫護目裝備。

10歲的光田寶寶蔡璧仰透過親友協助取得口罩套，在網路和街頭販售口罩套募款，共售出60個，扣除成本後，買咖啡點心親送給光田急診醫護。蔡媽媽說，第一線的醫護都辛苦了，我們沒什麼能幫上忙的，只能用小小的力量做些什麼，希望能幫助醫療體系。

45歲林先生半年前返回老家探親，突然因為主動脈剝離倒下，當時緊急送往醫院搶救，歷經13個小時漫長的手術，好不容易穩定心血管功能，從鬼門關裡搶回一命，只是長時間的手術也併發大腦損傷。

林先生後來自鄉下轉至光田綜合醫院接手治療，由急診主任林宗興醫師及神經內科何乘彰醫師接手繼續治療。經6個月用藥及復健，原本半癱的他，現已能夠正常行走、自理日常，近來有感新冠肺炎疫情，和家人一同捐贈120副防疫護目裝備給光田。

林宗興、何乘彰醫師指出，林先生因重大手術併發腦中風梗塞及出血，透過藥物治療、語言物理職能復健、高壓氧治療及配合中醫針灸等等多方醫療，病況逐漸改善，目前也由心臟外科醫師蘇銓男定期追蹤，身體狀況恢復良好。

何乘彰說明，林先生到院時全身右側幾乎癱不能動、無法用言語表達，目前已經可以如常步行和言語溝通，之後持續不斷復健、適當用藥及定期追蹤，可望恢復完全自理生活。

林妻說「我們非常感謝照顧過我們的醫護人員，尤其是急診室的醫護，總在第一線奮力搶救，卻少有人留心稱讚。」決定捐贈護目裝備給醫院，讓醫護人員能更安全、救治更多人。「謝謝所有醫護人員，為台灣守住最重要的一關。」

(中時 )