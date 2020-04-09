日本職棒今年數度延後開幕日期，不過各界及球員仍相當期待開打，日媒《日刊體育》就訪問到效力火腿的台灣選手王柏融，該如何看到這次疫情導致的特殊狀況，此外王柏融在訪問中立下與球迷的約定，希望有機會站上英雄訪問舞台，能不靠翻譯用日文回答。

王柏融接受《日刊體育》訪問，提到目前雖仍不知開幕日期，但王柏融表示自己仍「一生懸命」地練習，「不能輸給新冠病毒，隨時準備好自己，才能迎接開幕。」王柏融也說這會是個漫長的球季，現在的挑戰都會對自己有所加分，最重要是要保持正面思考。

王柏融也提到，在疫情期間都和台灣的家人保持聯繫，「和家人有LINE群組，家人相當關心日本的狀況，我也想知道台灣現況如何。」

而談到今年球季與日本球迷有沒有立下約定，王柏融笑說想要用日文登上英雄訪問，「為了現場和電視機前的球迷，希望能盡量用日文回答問題。」王柏融希望以沒有翻譯幫忙為目標，接受日文訪問及回答。

當被問到日文程度如何時，王柏融笑著用日文說，「很難！」他坦言雖然沒有在家苦讀日文，不過在隊友聊天之中，還是能了解幾個單字，但還不到能全都聽懂的程度，相較剛到日本時，日文算是有進步。

(中時 )