嘉義市傳統市場攤商填寫資料申購口罩。（廖素慧攝）

嘉義市傳統市場消毒環境防疫。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情燒不退，衝擊經濟產業，嘉義市政府調降今年1至6月公有零售市場攤（舖）位3成租金，並做滾動式檢討，以期減輕攤商的負擔，增加攤商營業意願，預估有409個攤商受惠，市府減收近162萬元。

疫情嚴峻，民眾減少外食，買菜回家自煮的情形增加，但衝擊餐廳小吃店的生意，連帶影響菜市場攤商的交易量。

市府建設處市場管理科表示，目前攤（舖）位平均每攤每月應繳使用費約2000元，估算東市場、西市場、保安攤販集中場及北興市場等4個公有市場409個攤位攤商，每月減收3成租金，市府減收近27萬元，6個月下來約減收近162萬元。

市府建設處表示，市府配合經濟部，協助公、民有市場、夜市攤商配發口罩供申購，並做現場環境消毒，口罩每攤配售1個，每周以營業天數核發，最多以6天計算，另外，自3月25日起至6月30日止，針對公有市場及列管的文化路夜市，每周定期消毒一次。

市府表示，菜市場、夜市攤商，以及到菜市場、夜市的民眾都要自主戴口罩，並保持室內保持1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，使用後的口罩要丟入垃圾桶以防疫。

(中時 )