網路謠傳的蘋果(Apple Inc.)平價新機 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)發表時間點，數度失準。令人不禁更為好奇，究竟這款新機會在哪個時間點推出！分析之前曝光過的新機相關訊息，從蘋果這方面流出的，就包含來自未發表 iOS 14 程式碼還有蘋果官網，證據已經相當的多。不僅如此，稍早前一位網友透過在 Twitter 向蘋果支援服務提問，竟然得到了回應。從內容來看，等於是首度鬆口暗示新機的發表時間已經相當接近。

盤點一下關於 iPhone SE 2 將上市的傳聞，不少外媒曾預測它會跟新 iPad Pro 一同在春季發表會亮相；結果蘋果透過官網直接發表的第四代 iPad Pro、MacBook Air，但是卻不見 iPhone SE 2 的身影。之後《9to5mac》推測新機有望在 4/4 於官網上架、美國 3C 賣場員工根據保護殼周邊的上架日期來推測 4/5 有望推出的時間點，也已通通錯過！但是 iPhone 9 的名稱確實在 iOS 14 程式碼中出現、新款保護貼在蘋果官網上架，寫明可適用於「iPhone SE / iPhone 7 / iPhone 8」則是另兩個強而有力的證據(做為參考，2016年發表的 iPhone SE 螢幕為 4 吋，iPhone 7、iPhone 8 螢幕都是 4.7 吋，因此先前在蘋果官網上曝光的書名字樣，顯然指的是全新的機種)。

稍早之前，Twitter 網友 BASAVARAJ (@BASAVAR50470088) 巧妙詢問 @AppleSupport「iPhone SE 2020 是支援雙卡還是單卡？」則是釣出官方回應。除了感謝網友的關注外，Apple Support 回應「目前產品線中並沒有新款的 iPhone SE，鼓勵您可以關注 Apple Newsroom 了解最新的新聞。」雖然說按字面解釋，蘋果官方並沒有回應關於新機的資訊，但是從鼓勵網友可以關注官網 Newsroom 這點來看，因為過往蘋果都會透過此管道正式發表新品，也能算是一個相當值得關注的訊號。

We appreciate your interest! While there isn’t a new version of iPhone SE in our line of available iPhones, we encourage you to stay up to date on the latest Apple news here: https://t.co/wOgx0XsJ5e — Apple Support (@AppleSupport) April 7, 2020

其餘與 iPhone SE 2 相關的上市傳聞則是爆料達人 Jon Prosser 曾分享蘋果會在 4 月 15 日發表、22 日出貨的預測；此外，美國運營商 Verizon 以及中國大陸電商平台京東都出現 iPhone 9 相關蹤跡，則提出有望在 5 月 1 日出貨的推測。

在 iPhone SE 2 上市日期數度被錯誤預測後，相關的傳聞仍舊層出不窮，就此不難看出媒體方面、產業界對於它的期待。而由於媒體方面的積極關注，近日也有台灣電信門市人員反映，有不少消費者已經開始詢問 iPhone SE 2 究竟何時上市。可以見得，更為平價的 iPhone 確實頗具吸引力。但在新冠肺炎(COVID-19)疫情無預警爆發，廣泛影響到供應鏈的情況下，蘋果還有供應鏈方面如何做好上市前的萬全準備，考驗著他們的智慧。

iPhone SE 2 預計搭載 4.7 吋 LCD 螢幕、支援 Touch ID 指紋辨識功能，搭載與 iPhone 11 系列同級的 A13 Bionic 處理器。整體機身設計跟 iPhone 8 相當接近。而根據 iOS 14 程式碼，蘋果很可能同步也在開發 iPhone 9 Plus(暫定名稱)，也就是說可能還有螢幕更大的款式，網友們可以期待。

(中時電子報)