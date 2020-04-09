平鎮警分局在議員陳萬得牽線出資下，創全台之先，在嶄新的6台電動機車上架設「新式車牌辨識系統」。(蔡依珍攝)

警察局長陳國進也讚有效率。(蔡依珍攝)

平鎮警分局在議員陳萬得牽線出資下，創全台之先，在嶄新的6台電動機車上架設「新式車牌辨識系統」，行進間就能自動比對贓車或重大刑案涉案車，上路短短10天成功辨識5200面車牌、查獲5贓車，分局長李建民笑言同仁不用按到手抽筋、得筋膜炎，9日開進議事堂示範，讓各區議員都高嚷希望擴大到全市。

議員陳萬得指出，基層警察非常辛苦，每天在街道上持M-police輸入車牌查有治安疑慮的車子，為了提升工作效率，以120萬元的議員建議款，購入6台gogoro3電動機車，創新裝上車牌辨識系統，上街就能自動比對警示，安全便利，也能讓平鎮治安更平穩，建議擴大到全市各分局。

平鎮警分局長李建民指出，每台gogoro3要價近7萬，車頭架設前鏡頭，透過車廂內的GPS雲端定位系統，可主動比對警政署雲端的贓車資料庫，針對異常車牌唱名警示，並傳送到平板，高畫質、超廣角，只要和警車之間的車輛速限在50公里以內，可偵測到前方6至10公尺的車牌，準確度達8成以上，對比過去員警還得停車手持輸入車號辨識，更方便且有效率。

李建民說，為了易於辨識，車身重新烤漆成黑白色調，並加上警示燈、警徽等，連同系統每台裝到好約20萬元，目前除追贓車，重大刑案車牌也可即時手動輸入，並研擬針對居家檢疫或隔離者名下車牌列管，杜絕「趴趴走」，也可追蹤酒駕慣犯的車輛。警察局長陳國進也讚有效率，將請法制室研究適法性，在不侵害人權下，科技執法、維護治安、防堵疫情。

李建民也提到，去年11月下訂，一度排單等不到車，加上月租資費也讓警方卻步，在陳萬得協調下，順利在4月交車，且每月只要799就能暢行無阻，雖然油錢稍貴，但更環保，已分配到轄下警備隊和5個派出所，上路10天就已辨識出5200面車牌，查獲5部失竊車，未來更可廣泛運用大數據分析，加強治安熱點巡邏。

(中時 )